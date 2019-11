Gaz-System: Gazociąg Polska-Litwa ma komplet pozwoleń na budowę

Ostatnia z 11 decyzji pozwolenia na budowę dla GIPL została wydana 6 listopada 2019 r. przez wojewodę mazowieckiego. Gazociąg Polska-Litwa, najdłuższy interkonektor w Gaz-Systemie o średnicy 1 000 mm przebiegać będzie przez trzy województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Jego budowa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda do granicy z Litwą. Drugi odcinek - południowy - przebiega od tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to około 158 km, poinformowano.