Gaz-System ma dwie umowy dot. interkonektora gazowego Polska-Litwa

"Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. zespoły zaporowo-upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20-30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej, wynika z komunikatu.