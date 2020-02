Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

"Gaz do elektrowni w Kozienicach zostanie doprowadzony gazociągiem, którego projektowanie zostanie zapoczątkowane tym porozumieniem. To gaz, który pozwoli zastąpić stare wyeksploatowane bloki na węgiel kamienny, dzięki czemu elektrownia stanie się bardziej nowoczesna" - powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem, planowane połączenie świadczy o tym, że w strategii energetycznej Polska dąży do tego, by źródła nieefektywne zastępować nowymi, które poprawią jakość powietrza, a równocześnie wpisuje się w decyzję Unii Europejskiej, zmierzającą do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Dodał też, że elektrownie gazowe potrzebne są w związku z planami budowy dużych odnawialnych źródeł energii.