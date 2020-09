Gaz-System przedłużył badanie rynku dla planowanego terminalu FSRU do 28 IX

"Zgodnie z art. 4 regulaminu niewiążącej procedury badania rynku dla nowych zdolności przesyłowych w krajowym systemie przesyłowym związanych z budową nowego terminalu LNG, Gaz-System S.A. dokonał zmiany harmonogramu tej procedury poprzez wydłużenie terminu na złożenie kwestionariusza (do 28 września br.). W związku z powyższym, zmianie uległ także termin przeprowadzenia oceny kwestionariuszy (do 2 października) oraz ogłoszenia wyników procedury (do 7 października)" - czytamy w komunikacie.