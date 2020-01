Gaz-System:Ruszyły konsultacje ws. projektu zdolności przyrostowej Polska-Czechy

Propozycja projektu zdolności przyrostowej została opracowana przez operatorów podczas fazy projektowania, która rozpoczęła się 21 października 2019 r. w odpowiedzi na niewiążące zgłoszenia zapotrzebowania otrzymane w trakcie oceny zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe przeprowadzonej w okresie od 1 lipca do 26 sierpnia 2019 roku, podano także.

"Opracowany dokument konsultacyjny zawiera m.in. opis projektu zdolności przyrostowej, w tym proponowane rozwiązanie techniczne, oszacowanie kosztów, wstępny harmonogram, poziom oferty dla produktu z zakresu zdolności powiązanej oraz ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności przyrostowej w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2021 r." - czytamy dalej.

Przesłanie ewentualnych uwag do wstępnej propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech oraz towarzyszących ogólnych zasad i warunków udziału i uzyskania dostępu do zdolności przyrostowej można dokonać do 13 lutego 2020 r.