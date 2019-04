Gaz-System złożył raporty środowiskowe dot. Baltic Pipe we wszystkich 3 krajach

"Dbałość o środowisko to podstawa naszych działań. W wielu miejscach zmodyfikowaliśmy założenia projektowe. Jedna z kluczowych zmian to np. zastosowanie bezwykopowej metody przejścia gazociągu podmorskiego w lądowy, tak by za pomocą tzw. mikrotunelu rurociąg na wybrzeżu w Polsce budowany był pod plażą i pasem wydm. Dzięki temu wpływ na linię brzegową, mieszkańców czy turystykę będzie ograniczony tak bardzo, jak to możliwe" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.