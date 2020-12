GDDKiA planuje oddać do użytku min. 385 km nowych dróg krajowych w 2021 r.

"Inwestycje, które realizujemy, to niezwykle złożone procesy. Cieszymy się, że tak wiele prac, które rozpoczynaliśmy kilka lat GDDKiA temu, będzie miało w przyszłym roku swój finał. Kierowcy otrzymają do dyspozycji kilkaset kilometrów nowych tras, zarówno o lokalnym, jak i o międzynarodowym znaczeniu" - dodał p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

W 2020 roku GDDKiA odda do ruchu w sumie 137,8 km dróg i zakłada. Dyrekcja zakłada, że do końca grudnia 2021 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych, podano także.