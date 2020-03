Generali tworzy międzynarodowy fundusz w wys. do 100 mln euro na walkę z wirusem

"Dzięki temu nadzwyczajnemu funduszowi natychmiast przeznaczamy konkretną pulę zasobów, aby zareagować na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. Generali chce być liderem w międzynarodowej społeczności i stawić czoła zarówno kryzysowi zdrowotnemu, jak i gospodarczemu. Wszyscy musimy współpracować, aby walczyć w tej bitwie. Jesteśmy częścią zarówno historii Włoch, jak i Europy i zgodnie z naszym dziedzictwem mamy wszystko i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać każdemu, kto tego potrzebuje" - oświadczyli przewodniczący rady Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola i dyrektor generalny Grupy Generali Philippe Donnet, cytowani w komunikacie.

Pierwsza transza w wysokości do 30 mln euro zostanie przeznaczona na pomoc w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, która dotknęła Włochy. Priorytety inwestycyjne zostaną ustalone wspólnie z przedstawicielami włoskiego systemu opieki zdrowotnej i władzami właściwymi ds. ochrony ludności (Protezione Civile), we współpracy z nadzwyczajnym komisarzem powołanym przez rząd do zwalczania skutków kryzysu wywołanego przez Covid - 19. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na sytuacje, w których grupa może wywrzeć znaczący bezpośredni wpływ: na wsparcie klientów Generali, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku kryzysu, np. małych i średnich firm z sektorów szczególnie dotkniętych kryzysem, a także ich pracowników, podkreślono.