finanse 29 minut temu

GetBack przejściowo zawiesza raportowanie odzysków miesięcznych

GetBack w restrukturyzacji z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI i przejściową utratę dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, nie posiada niezbędnych danych do raportowania osiąganych odzysków miesięcznych, w związku z czym zawiesza podawanie do publicznej wiadomości wysokości odzysków miesięcznych do czasu otrzymania ww. danych, podała spółka.