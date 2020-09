GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, spółka kwestionuje roszczenia

" GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych funduszy oraz spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack S.A. szkody z tego tytułu" - czytamy w komunikacie.

GetBack wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez GetBack na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej.

Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.