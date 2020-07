budownictwo 1 godzinę temu

Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji na maks. 135 mln zł

Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 400 tys. obligacji serii PPR o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, do 450 tys. obligacji serii PPP3 o łącznej wartości nominalnej do 45 mln zł i do 500 tys. obligacji serii PPP4 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z datą wykupu przypadającą na 15 stycznia 2024 r., podała spółka.