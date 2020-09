Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 5,32% m/m do 808,43 pkt w sierpniu

"Wybuch pandemii koronawirusa i zamrożenie gospodarki spowodowały znaczny odpływ kapitału z rynku akcji, co przełożyło się na kolejny cios dla indeksu GIP60, który w połowie marca spadł nawet poniżej granicy 500 punktów. Od tego momentu GIP60 miesiąc po miesiącu pnie się w górę odrabiając tegoroczną stratę. W sierpniu na kilku pierwszych sesjach kurs GIP60 podskoczył do rocznego maksimum i przez resztę miesiąca poruszał się w przedziale 800 - 820 punktów. Co warte jest odnotowania, w połowie sierpnia ustalił nowy rekord 2020 roku wynikiem 818,24 pkt. Podobnie w sierpniu zachowywał się cały rynek główny, który zaliczył doskonałą pierwsza połowę miesiąca, po to by w drugiej połowie redukować skalę tych wzrostów. Indeks WIG ostatecznie zamknął sierpień ze zwrotem na poziomie 2,3%, największe spółki z WIG20 w drugiej połowie miesiąca zredukowały wzrost do 1,8%, a najmniejsze spółki z SWIG80 w podobnym scenariuszu ustaliły wynik miesięczny na poziomie 2,0%. Wyjątkiem były spółki średnie z MWIG40, które

zachowywały się względnie stabilnie przez cały miesiąc osiągając miesięczną stopę zwrotu na poziomie 4%" - czytamy w komunikacie.