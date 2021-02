GK Immobile ma warunkową umowę nabycia właściciela sieci odzieżowej Quiosque

"Jesteśmy w trakcie procesu analizy kluczowych obszarów biznesu Quiosque, oprócz tego będziemy czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz rady nadzorczej. W sektor budowlany również wchodziliśmy w największym od 18 lat kryzysie, reaktywując ten obszar działalności w PJP Makrum. Czas pokazał, że była to dobra decyzja" - powiedział prezes GK Immobile Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

Quiosque to polska marka odzieżowa z prawie 30-letnią tradycją - pierwszy sklep otwarto w 1992 roku. Jej sieć sprzedaży to ponad 160 salonów, czyniąc ją największą siecią w kraju skierowaną do kobiet, pod względem liczby sklepów. Oprócz tradycyjnego kanału sprzedaży spółka dynamicznie rozwija kanał e-commerce, który wzrósł szczególnie dynamicznie podczas pandemii, podano także.