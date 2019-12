GK Immobile zapowiada nowe inwestycje w mieszkaniówce i w hotelarstwie

Skonsolidowane przychody grupy w I-III kw. wyniosły 271,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Największym wzrostem przychodów pochwalić się może sektor hotelarski (wzrost o 9,1 mln zł do poziomu 48,6 mln zł). Wzrost ten spowodowały przede wszystkim cztery główne czynniki: otwarcie od kwietnia 2018 roku obiektu Focus Premium Sopot, otwarcie od października 2018 roku obiektu Focus Poznań, otwarcie od maja 2019 roku obiektu Focus Premium Lublin oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe w hotelach w Łodzi, Gdańsku oraz Szczecinie, podano także.