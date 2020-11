Glapiński: Możliwy spadek inflacji poniżej celu w kolejnych latach

"Choć III kw. wskazuje na wyhamowanie spadku PKB do -1,6% r/r, to sytuacja gospodarcza w IV kw. jest nadal trudna - w szczególności dla części branż. Jednocześnie inflacja obniżyła się wyraźnie pod wpływem załamania się aktywności gospodarczej oraz spadku cen surowców na rynkach światowych. W efekcie kształtuje się ona na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem NBP. Wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło jednak prawdopodobieństwo jej spadku poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach" - powiedział Glapiński podczas Kongresu Obsługi Gotówki.

Przypomniał, że bank centralny podjął działania, by wesprzeć koniunkturę i ograniczyć wzrost bezrobocia, by jednocześnie nie dopuścić do nadmiernego spadku dynamiki cen.