Glapiński: Nie podzielam obaw, że inflacja przebije 4% r/r i się utrwali

Według niego, nie ma powodu do reagowania w polityce pieniężnej - chyba, żeby pojawiły się tzw. efekty drugiej rundy. To jednak - w opinii prezesa NBP - nie jest prawdopodobne, tym bardziej, że mamy spowolnienie koniunktury, wzrost spowolni do 3-3,5%, a wraz z nim - nastąpi niższy wzrost płac, co oznacza, że drugiej rundy nie będzie.