Global Cosmed miał 1,02 mln zł zysku netto, 2,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 niewielki skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 27 tys. zł. Stanowi to jednakże poprawę o ponad 2 mln zł w porównaniu do pierwszej połowy 2018. Wynika ona z pięcioprocentowego wzrostu przychodów oraz utrzymywania dyscypliny kosztowej. EBITDA wyniosła 8,4 mln, co pozwala oczekiwać realizacji rocznej prognozy, którą zarząd określił na 14 mln zł. Wraz z poprawą wyników finansowych, spółka przyśpiesza rozwój strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart Natural i Sofin, podała spółka w osobnym komunikacie.