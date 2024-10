Gorączka wydobycia. Argentyna zwiększa liczbę odwiertów ropy i gazu. Liczy na "Martwą Krowę"

Prowadzonym w rekordowym tempie odwiertom towarzyszy budowa gazociągów, którymi paliwo ma płynąć do stolicy kraju, Buenos Aires, a nawet dalej, gdy zaczną pracować zakłady produkcji LNG - podkreśla Reuters.

Rząd libertariańskiego prezydenta Javiera Mileia promuje eksport ropy i gazu, starając się pozyskać zagraniczne waluty i wyprowadzić kraj z głębokiego kryzysu finansowego. Ogłosił też szereg zachęt, by przyciągnąć wielkie inwestycje, między innymi w branży energetycznej.

"Martwa Krowa" dostarczyć ma 2 mln baryłek ropy dziennie

Vaca Muerta, po hiszpańsku "Martwa Krowa", to formacja geologiczna o powierzchni zbliżonej do rozmiarów Belgii. Znajdują się tam drugie na świecie złoża gazu łupkowego i czwarte ropy z łupków. Daleko jeszcze jednak do wykorzystania tego potencjału.