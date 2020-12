Gowin: Decyzja w sprawie pomocy dla branży turystycznej zapadnie jutro

"Dosłownie w najbliższych godzinach przestawimy Radzie Ministrów szczegółowe propozycje, jak to ma wyglądać. Natomiast decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro. A zatem środki powinny trafić nie tyle bezpośrednio do przedsiębiorców, co do samorządów, w najbliższych tygodniach. To z całą pewnością nie będzie pomoc odłożona w czasie" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej, pytany o to, kiedy do przedsiębiorców z górskich miejscowości trafi wsparcie.