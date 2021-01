Gowin: Na razie nie ma podstaw do zmian prognoz budżetowych na rok 2021

"Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz" - powiedział Gowin , pytany w "magazynie EKG" radia TOK FM czy przedłużający się lockdown zmienia prognozy gospodarcze dla Polski, zapisane w budżecie na 2021 rok.

"Ogromna większość branż gospodarczych daje sobie radę bardzo dobrze mimo lockdownu. Co więcej, polscy przedsiębiorcy w niektórych sektorach wykorzystują tę sytuację do ekspansji na nowe rynki. To dotyczy chociażby przemysłu meblarskiego, świetnie daje sobie radę sektor transportu towarów, itd." - powiedział Gowin.