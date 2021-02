Gowin: Wsparcie dla przedsiębiorców może wynieść ok. 10% PKB

"Środki przeznaczone na pomoc są bezprecedensowe, wsparcie już udzielone to jest [...] około 184 mld zł. To odpowiada niemal 9% rocznego PKB Polski, a biorąc pod uwagę środki alokowane, ale jeszcze nie wydane to niewykluczone, że może to być nawet około 10% PKB" - powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.