GPW chce jak najszybciej wprowadzać kolejne produkty na rynek rolny.

"Obecnie na rynku oferujemy pszenicę. Skupiamy się na pozyskiwaniu uczestników i jest teraz ok. 20 magazynów i 3 domy maklerskie. Plany są szerokie i ambitne także od strony produktowej i one zostały wyselekcjonowane. Jest lista tych produktów - są to: kukurydza, odtłuszczone mleko w proszku czy koncentrat soku jabłkowego. W tej chwili sytuacja jest taka, jaką mamy, więc trudno przewidzieć w jakich terminach będziemy wprowadzać te produkty. Będziemy starać się, aby one pojawiły się jak najszybciej" - powiedziała Olszewska.

"Ryzyko dotyczy szkoleń, gdyż one miały odbywać się fizycznie. Uważamy, że pilotaż pokaże, jak ten rynek jest dopasowany do uczestników, ale warto podkreślić, że jest on tworzony przy współudziale uczestników. Jeśli się pojawią jakieś zmiany, to raczej niewielkie, a jak się pojawią jakieś elementy do poprawienia, to zapewne zostaną one wprowadzone w trakcie pilotażu" - powiedziała Olszewska.