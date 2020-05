GPW chce utrzymać zaintersowanie rynkiem akcji przez indywidualnych inwestorów.

Członek zarządu Izabela Olszewska powiedziała, że giełda pozytywnie ocenia znaczący wzrost zainteresowania giełdą ze strony indywidualnych inwestorów i będzie dążyć do utrzymania tych inwestorów na rynku.

"Wydaje nam się, że zwiększone zainteresowanie wynika z okoliczności zewnętrznych, do tego niskie stopy procentowe wpływają na to, że trzymanie gotówki w depozytach bankowych nie daje zarobić. Do tego dochodzą także obecne niskie wyceny wielu spółek, które są spółkami bardzo dobrymi. Obecna sytuacja dotyka wiele sektorów, ale są sektory wyizolowane, takie jak gamingowy czy biotechnologiczny, gdzie widać wzrosty wyników" - dodała Olszewska.