GPW chce wprowadzić kukurydzę jako kolejny produkt na RTRS do końca br.

"Projekt w formie pilotażu trwa do końca sierpnia. W tym czasie udało się pozyskać 32 magazyny i 3 domy maklerskie, a także uruchomiliśmy dodatkowy produkt i obecnie można handlować zarówno pszenicą jak i żytem. W tej chwili pracujemy w dwóch obszarach: sprzedażowym, czyli rozwijamy aktywność handlową, aby dotrzeć do potencjalnych klientów właśnie w tym okresie, w którym trwają żniwa. Z drugiej strony, pracujemy nad zwiększeniem ilości produktów. Zakładamy, że do końca roku dołączy kukurydza" - powiedział członek zarządu GPW Izabela Olszewska, podczas telekonferencji