Oto jak akcje deweloperów zareagowały na niespodziewaną pomoc od rządu

Nie zamierzam znowu komuś dopłacić do czegoś tam "+" Przecież to jet chore. Dlaczego jeśli ciężko pracuje po 14-16h dziennie po to właśnie żeby było mnie stać na dom czy mieszkanie...teraz znowu Państwo będzie mnie karało by rozdać innym. Przecież Państwo nie ma swoich pieniędzy, a dysponuje pieniędzmi podatnikow