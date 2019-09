GPW rozpoczęła etap operacyjny budowy Platformy Transakcyjnej

"Otwarcie biura to dla nas ważne, historyczne wydarzenie i zmiana formy działania. Tworzymy centrum rozwojowe, które może dostarczyć rozwiązania technologiczne rodzimemu rynkowi, jak również klientom zagranicznym. Cieszę się również, że prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem systemu transakcyjnego idą w szybkim tempie i zgodnie z harmonogramem. Przypomnę, że wdrożenie Platformy Transakcyjnej planujemy do końca czerwca 2023 r. Nowa platforma przyniesie wiele korzyści zarówno giełdzie, emitentom, jak i inwestorom" - powiedział prezes Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

System transakcyjny giełdy musi spełniać parametry, być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem jego obsługi, gwarantować wysoką odporność na dużą liczbę zleceń, przystosowaniem do przyjmowania i przetwarzania setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie.