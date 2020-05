GPW szacuje, że capex w tym roku będzie 2-3 razy większy niż w 2019 roku

"Generalnie capex w grupie kapitałowej GPW będzie w tym roku około 3 razy większy niż w 2019 r., a same nakłady na projekty strategiczne wyniosą kilka milionów złotych" - powiedział członek zarządu Piotr Borowski podczas wideokonferencji.

"Capex rzeczywiście szacujemy, że będzie o 2-3 razy większy niż w ubiegłym roku. Same nakłady na strategiczne projekty to kilka milionów złotych. Głównie będą one związane z nowym systemem transakcyjnym" - dodał dyrektor ds. finansowych Piotr Kajczuk.