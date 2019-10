GPW zawiesza obrót akcjami Solar Company 15-25 października

W czerwca br. zwyczajne walne zgromadzenie Solar Company zdecydowało o scaleniu akcji spółki, w ten sposób, że ustaliło dla wszystkich serii akcji spółki nową wartość nominalną każdej z akcji w wysokości 10 zł w miejsce dotychczasowego 1 zł oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 30 mln do 3 mln, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia czynności zmierzających do scalenia akcji w ten sposób, że 10 akcji o dotychczasowym nominale 1 zł każda zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 10 zł.