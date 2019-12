Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 50 lat

"Z raportu wynika, że gdyby Polska utrzymała aktualną dynamikę wynagrodzeń (4,66% z lat 2016-2018), to średnią pensję unijną byłaby w stanie dogonić za około 50 lat - w 2069 roku. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch lat Polska zdołała odrobić aż 8 lat dystansu - w naszym poprzednim badaniu (opartym na danych za lata 2014-2016) przewidywaną datą dogonienia średniej unijnej był rok 2077. Jeszcze bardziej, bo aż o 20 lat, skrócił się dystans dzielący Polskę od Niemiec - według tegorocznego badania ich średnią pensję dogonimy w 2057 roku" - czytamy w komunikacie.

Jeśli wszystkie kraje UE utrzymałyby swoje aktualne dynamiki wzrostu płac, to Polska najszybciej dogoniłaby Portugalię - stałoby się to już w kwietniu 2027 roku. Dwa lata później polskie zarobki zrównałyby się z greckimi, a w 2032 roku - z hiszpańskimi. Inne, bogate państwa europejskie Polska będzie gonić w kolejnych latach - Włochy w 2037 roku, Belgię oraz Finlandię w 2043 roku, następnie Francję w 2045 roku. To znacznie szybsze terminy niż te, które wskazywano w poprzednim raporcie.