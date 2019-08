GreenWay Polska uruchomił pierwszą w Polsce ładowarkę o mocy do 150 kW

"Coraz więcej nowych modeli aut jest w stanie przyjąć dużą moc powyżej 50 kW, w związku z czym GreenWay już w kwietniu tego roku rozpoczął proces rozbudowy wybranych stacji ładowania. Wybrane stacje sieci w Krakowie i Wrocławiu od wiosny dysponują mocą do 100 kW, w czerwcu dołączyła do nich stacja w Poznaniu - pierwsza stacja ładowania o mocy 150 kW dostępna w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Ładowarka GreenWay o mocy 150 kW w Galerii A2 w Poznaniu to najnowsza wersja szybkiej ładowarki Delta. Urządzenie wyposażono w 12 modułów prostownikowych drugiej generacji o mocy 12,5 kW każdy, nowy system chłodzenia, a także przewód CCS wysokiej mocy. Zmodernizowana ładowarka dysponuje obecnie trzema trybami ładowania samochodów elektrycznych: CHAdeMO: do 63 kW, CCS: do 150 kW oraz AC Typu 2: do 43 kW. Urządzenie pozwala na równoczesne ładowanie dwóch pojazdów na obu złączach DC (CCS i CHAdeMO) poprzez dynamiczny przydział mocy modułów prostownikowych, czytamy dalej.