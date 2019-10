GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę 'roam like at home'

W sieci GreenWay Polska pojawiło się kilka ładowarek o mocy 100 i więcej kW. Obecnie trwają prace nad budową stacji o mocy do 350 kW. Takie urządzenia ładują auta elektryczne znacznie szybciej, podano również.

"Dostosowujemy naszą politykę cenową do coraz wyższych standardów infrastruktury ładowania. Z mocniejszymi ładowarkami jesteśmy w stanie dostarczyć znacznie wyższą jakość usług klientom, którym zależy na czasie i którzy dysponują samochodami zdolnymi przyjąć tak duże moce" - powiedział prezes Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.

Na polskim rynku pojawiają się także nowi operatorzy sieci ładowania elektryków. Obok GreenWay Polska własne ładowarki posiadają m.in. Grupa Lotos, PKN Orlen czy Magenta. Każdy z tych operatorów zapowiada w niedługim czasie uruchomienie usług płatnych, co wymagać będzie wypracowania rozwiązań pozwalających na łatwy dostęp do infrastruktury ładowania u różnych operatorów, podkreślono.

"Tak jak dzieje się to na rynkach bardziej rozwiniętych, także w Polsce e-kierowcy chcą korzystać z usług wielu sieci ładowania bez konieczności rejestrowania się jednocześnie w każdej z nich. Dzięki temu zwiększa się komfort i bezpieczeństwo użytkowania samochodu elektrycznego. Polityka cenowa operatorów powinna odpowiadać potrzebom klientów, stąd też aktualizacja naszej polityki o zasadę roam like at home" - dodał Czyżewski.

Zasada roam like at home polega na tym, że klient GreenWay ładujący samochód na stacji partnera roamingowego (w kraju i za granicą) ponosić będzie takie same opłaty jak w przypadku korzystania z sieci GreenWay. Oferta dostępna będzie bez dodatkowych opłat dla klientów zarejestrowanych w planie cenowym Energia Plus i Energia Max. Klienci GreenWay zarejestrowani w planie Energia Standard za usługę ładowania w roamingu zapłacą zgodnie z ceną partnera roamingowego, podano.

Nową polityką cenową w roamingu objęte są wszystkie stacje partnerów roamingowych GreenWay w Europie (w tym sieci New Motion i Smatrix). Lista ta będzie stopniowo rozszerzana. GreenWay Polska deklaruje chęć objęcia nią kolejnych operatorów - w tym krajowych dostawców usług ładowania.

"W zaktualizowanym cenniku GreenWay Polska obniżona zostanie opłata za korzystanie z ładowarek prądu przemiennego należących do GreenWay (konektory AC na stacjach szybkich lub ładowarki AC znajdujące się w sieci). We wszystkich planach taryfowych klienci będą płacić 1,14 zł za kWh. Dodatkowo, usługa świadczona na punktach AC nie będzie obciążana dodatkowymi kosztami za czas, po przekroczeniu 180 minut ładowania w nocy, między godziną 22.00 a 8.00. Wprowadzono także nową stawkę dla stacji ładowania o mocy wyższej niż 150 kW. Koszt korzystania z mocniejszych i szybszych niż standardowe stacji ładowania będzie wyższy we wszystkich planach cenowych o kilkanaście procent. Z kolei ceny usług ładowania na wszystkich ładowarkach GreenWay w przedziale 40 kW do 150 kW pozostają na obecnym poziomie. Również bez zmian pozostaje niższa cena na ładowarkach z obniżoną do 40 kW mocą - ich funkcjonowanie w sieci GreenWay wynika z bardzo wysokich opłat za moc umowną płaconych na rzecz operatorów energetycznych, co powoduje

konieczność wprowadzania ograniczeń mocy" - czytamy dalej.

Z początkiem grudnia ruszy także aplikacja mobilna GreenWay. Będzie dostępna w obu systemach operacyjnych: IOS i Android. Aplikacja będzie oferować wszystkie funkcjonalności obecnej aplikacji webowej - takie jak lokalizacja stacji, wskazówki dojazdu, autoryzacja czy uruchamianie i zatrzymywanie procesu ładowania. Nowością będzie też możliwość uruchamiania usługi za pomocą kodu QR, co znacznie uprości proces ładowania, podsumowano.

GreenWay Polska zarządza ogólnopolską siecią stacji szybkiego ładowania. Ładowarki spółki znajdują się także na Słowacji. Do 2020 r. spółka chce mieć 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych, w tym 10 ultraszybkich i 135 szybkich.

Tagi: energetyka , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

