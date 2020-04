Grupa AB dostarczyła respirator do szpitala we Wrocławiu, chce przekazać kolejne

"Widzimy konieczność dokonywania drastycznie trudnych wyborów przez zagranicznych lekarzy, którego pacjenta podłączyć do respiratora, a któremu niestety trzeba odmówić pomocy w krytycznym momencie. Walczymy więc z deficytem respiratorów, aby w Polsce przy wzbierającej obecnie pandemii było jak najmniej takich sytuacji. Korzystamy z wieloletnich międzynarodowych kontaktów, zaangażowaliśmy wiele osób. W efekcie zamówiliśmy respiratory dla szpitala jednoimiennego we Wrocławiu, a dzisiaj przekazujemy kolejnej placówce urządzenie ratujące życie pacjentów. Pracujemy nad tym, aby respiratorów było jak najwięcej" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Respirator inwazyjny wraz z obszernym pakietem akcesoriów (zapewnią możliwość pomocy wielu pacjentom) trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Borowskiej.

"To bardzo zaawansowany respirator, jeden z najlepszych w Polsce, do diagnostyki i obrazowania procesu wentylacji mechanicznej pacjenta. Dzięki darowi Grupy AB jesteśmy lepiej przygotowani do działania w tym szczególnym czasie pandemii" - powiedział kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego prof. Waldemar Goździk.

"Z uwagi na to, że epidemia ma już wymiar globalny, zakup respiratorów jest obecnie niezwykle trudny. Tym bardziej doceniamy działania Grupy AB, która systematycznie wspiera szpitale w walce z COVID-19. Przy zachorowaniach przebiegających z ostrą niewydolnością oddechową respirator to jedyna szansa na uratowanie ludzkiego życia, a liczba takich zachorowań niestety się zwiększa" - dodał dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Piotr Pobrotyn.

Placówka ta wzbogaciła się dzięki Grupie AB o respirator stacjonarny GE Carescape R860 z akcesoriami i 5-letnią ochroną gwarancyjną. To najnowocześniejsze urządzenie, które jako jedyne na rynku posiada m.in.: grupowanie parametrów, tryb wentylacji dwupoziomowej z gwarancją objętości, niezużywalny czujnik tlenu (najdokładniejsze i najszybsze pomiary bez konieczności wymiany), moduł służący do pomiaru metabolizmu i wyznaczania zapotrzebowania energetycznego pacjenta (dobór zbilansowanej diety, niezbędnej do powrotu do zdrowia), pomiary wielu dodatkowych parametrów (obrazowanie stanu płuc pacjenta i najbezpieczniejszy dobór nietraumatyzujących parametrów wentylacji), wskazano w komunikacie.

"Apelujemy do innych firm oraz indywidualnych osób o połączenie z nami sił w zdobywaniu respiratorów, a także lamp dezynfekujących dla polskich szpitali. Mamy uruchomione kontakty w Europie i w Chinach, gdzie jesteśmy w stanie, dzięki determinacji i zabiegom negocjacyjnym, zdobywać te urządzenia w bardzo efektywny sposób. Razem będziemy mogli ocalić więcej osób" - wskazał Przybyło.

Grupa AB poinformowała na początku kwietnia o zamówieniu respiratorów dla szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego). Z kolei w marcu Grupa AB przekazała temu szpitalowi - przy wsparciu firm Lenovo i Motorola - laptopy dla lekarzy z pierwszej linii i smartfony dla pacjentów-seniorów, będących w pełnej izolacji od bliskich osób. Kolejnymi darowiznami AB - w odpowiedzi na dalsze pilne potrzeby zgłaszane przez lekarzy - były transporty wody butelkowanej i artykułów spożywczych, przypomniano także.

"Grupa AB pracuje obecnie nad zdobyciem dla polskich szpitali kolejnych respiratorów i lamp dezynfekujących pomieszczenia, a także nad odpowiedzią w skali ogólnopolskiej na pilne potrzeby służby zdrowia w zakresie sprzętu AGD" - podsumowano w komunikacie.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

