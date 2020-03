Grupa AB przekazała sprzęt elektroniczny szpitalowi we Wrocławiu

"Nie mamy niestety w magazynie sprzętu medycznego, ale lekarzom - będącym na pierwszej linii - brakuje komputerów do pracy, a pacjenci leczeni w pełnej izolacji nie mają innej możliwości kontaktu z bliskimi niż zdalna - starsze osoby nie posiadają przy tym często własnych urządzeń" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

"Apelujemy tym samym do innych odpowiedzialnych przedsiębiorców, aby włączyli się we wspieranie walki z koronawirusem nawet w sytuacji, gdy nie posiadają na stanie maseczek, kombinezonów czy rękawiczek. Potrzeby są szerokie, a najgorsze dopiero nadejdzie. Nasze doświadczenia z walki o wały na Odrze pokazują, że my wrocławianie, Polacy, potrafimy razem zdziałać cuda i dokonać wielkich rzeczy" - dodał prezes.