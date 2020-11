Grupa ANG rozpoczęła współpracę z Ikano Bank Oddział w Polsce

"Grupę ANG oraz Ikano Bank Oddział w Polsce łączy nie tylko współpraca w zakresie oferty produktowej, ale także podobne wartości. Mowa o oferowaniu produktów finansowych na jasnych zasadach i stawianiu na pierwszym miejscu dobra klienta. W praktyce oznacza to, że warunki przyznawania i finansowania kredytu mają być dla niego proste i zrozumiałe, a jego czas i potrzeby uszanowane" - powiedział prezes Grupy ANG Artur Nowak-Gocławski, cytowany w komunikacie.

"Głównym celem, jaki stawiają sobie obie firmy, jest budowanie zaufania do branży finansowej poprzez odpowiedzialną sprzedaż i uczciwe zasady kredytowania. Ten cel jest dla nas szczególnie ważny przy wprowadzaniu nowego produktu, czyli kredytu gotówkowego , którego proces został pomyślany tak, aby celnie trafiać w potrzeby klientów niezależnie od zasobności ich portfela" - dodał dyrektor polskiego oddziału Ikano Banku Sylwester Pedowicz.

Nawiązanie partnerstwa z Grupą ANG oznacza stworzenie nowego kanału sprzedaży. Jest on niezbędny, żeby dotrzeć do tych klientów, którzy potrzebują gotówki na inny cel niż wyposażenie domu czy fotowoltaika oraz którym zależy na wygodzie wnioskowania o kredyt, a także zdalnym zawarciu umowy. Na każdym etapie ubiegania się o kredyt gotówkowy klient może skorzystać z bezpłatnej konsultacji doradcy finansowego Grupy ANG, podano także.

Grupa ANG S.A. (dawniej ANG spółdzielnia) to firma pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, którą tworzy ponad 350 akcjonariuszek i akcjonariuszy oraz ponad 900 ekspertek i ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych z całej Polski. Firma powstała w 2010 roku w formule spółdzielni (ANG Spółdzielnia) jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych.

Ikano Bank to szwedzki bank należący do Grupy Ikano, która do 1988 roku była częścią IKEA. Polski oddział Ikano Banku powstał w 2010 roku.