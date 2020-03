Grupa Atal planuje oddać do użytkowania 25 projektów z 3 804 mieszkań w 2020 r.

"W całym 2020 r. grupa kapitałowa planuje zakończyć i oddać do użytkowania 25 projektów (łącznie z projektami przesuniętymi z 2019 r.), które łącznie obejmą budowę 3804 mieszkań (ok. 204 871 m 2 PUM), w tym:

o 5 projektów na 544 mieszkań we Wrocławiu,

Atal w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505).

"Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach, podano także.

"Grupa kapitałowa Atal S.A. posiada tzw. 'bank ziemi' pozwalający na budowę ok. 10 tys. mieszkań, co zabezpiecza działalność grupy na okres 3-4 lat. Istnieje jednak konieczność sukcesywnego uzupełniania zasobów o nowe grunty, co w aktualnej sytuacji jest trudne" - czytamy dalej.