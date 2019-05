Grupa Azoty celuje w ok. 11 mld zł przychodów w tym roku

"Przychody Grupy Azoty w 2018 r. wyniosły 10 mld zł, ale konsolidowaliśmy wyniki Compo Expert tylko w jednym miesiącu, więc można szacować, że w tym roku będzie to ponad 11 mld zł" - powiedział Łapiński podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

Dodał, że spółka buduje obecnie instalacje które zwiększą moce produkcyjne w segmencie tworzyw sztucznych w IV kw. do 50 tys. ton.

"Będą one sprzedawane do firm handlujących tymi tworzywami głównie na rynku niemieckim. Pod koniec roku to ukończymy, a konkretne wyniki finansowe pojawią się w przyszłym roku" - powiedział Łapiński.