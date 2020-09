Grupa Azoty przymierza się do kolejnych podwyżek cen w segm. nawozów w II półr.

"Jeśli chodzi o segment nawozowy ważący najwięcej w całej strukturze sprzedaży - po wzrostach sprzedaży w marcu i kwietniu przychody w maju spadły istotnie. W czerwcu, aby pobudzić rynek, wprowadziliśmy korekty cenowe - ten rynek udało nam się odbudować tylko w ograniczonym zakresie, teraz sytuacja się jednak stabilizuje powoli, ceny są jednak wypłaszczone. Przymierzamy się do kolejnych podwyżek w II poł. zgodnie z rutynowym podejściem handlowym" - powiedział Cwynar podczas konferencji prasowej,

"Jeżeli porównamy ceny gazu z 10 lipca i 10 września, gaz podrożał o przeszło 100% - dokładnie 104,5%. Rolnicy i odbiorcy, którzy czekają na spadek cen, a porównując r/r, to mniej więcej o 150-100 zł nawozy na tonie są tańsze niż w ubiegłym roku - to jest błędne przeświadczenie, bo skala wzrostu cen gazu w ostatnich dwóch miesiącach pokazuje, że oczekiwanie może być bardzo nieopłacalne dla rolników i na ten element zwracamy uwagę. Stąd prośba, by uwzględnić ten element w swoich zamierzeniach zakupowych" - powiedział prezes Wardacki podczas konferencji prasowej.