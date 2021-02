Grupa Azoty: Stan realizacji Polimerów Police wynosi ponad 40%

"Realizacja projektu Polimery Police weszła w kluczową fazę budowy. Od 17 stycznia systematycznie dostarczane są kolejne wielkogabarytowe urządzenia niezbędne do uruchomienia instalacji. Pierwszym z nich był zbiornik na otrzymywany w procesie odwodornienia propanu propylen. Trwają również przygotowania do przyjęcia największego aparatu jakim jest splitter propan-propylen, którego łączna masa transportu wynosi ponad 890 ton" - czytamy w komunikacie.

Oprócz pierwszego zbiornika magazynowego na propylen na plac budowy dostarczono już reaktor instalacji PP oraz dwa transformatory 110kV niezbędne do funkcjonowania przyszłego systemu elektroenergetycznego projektu Polimery Police. Dodatkowo do Portu Morskiego dostarczono product purge bin i kolejny reaktor instalacji PP, które zostaną przetransportowane na plac budowy w najbliższych dniach. W kolejnych tygodniach do Portu Barkowego w Policach dostarczony zostanie również mierzący 96 m wysokości splitter propan-propylen, podano również.