Grupa Azoty użyczyła 40 samochodów służbowych do walki z epidemią

To kolejny wkład spółek Grupy w walce z trwającą epidemią. W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów Państwowych, Grupa Azoty zaoferowała użyczenie placówkom służby zdrowia 40 samochodów osobowych. Będą one wykorzystywane do przewozu próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów, poinformowano.