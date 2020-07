Grupa Azoty zrealizowała 6 mln euro synergii z przejęcia Compo Expert w 2019 r.

"Dzięki zakupowi Compo Expert Grupa Azoty uzupełniła ofertę o zaawansowane produkty nawozowe. Ta operacja doskonale wpisała się w naszą strategię przesuwania się od prostych produktów bazowych do bardziej zaawansowanych, o większej efektywności, będących przyszłością rynku, na których możemy również realizować atrakcyjne marże. Udział Compo Expert w naszej Grupie to nie tylko łatwe do wyliczenia efekty finansowe, ale także dostęp do nowych rynków zagranicznych i korzyści wynikające z dostępu do nowoczesnej technologii" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.