Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

Sekurytyzowany portfel to portfel zróżnicowanych należności leasingowych Santander Leasing - spółki zależnej w pełni kontrolowanej przez Santander Bank Polska.

Nowa pula finansowania, którego ma udzielić Santander, wynosi w sumie 10,3 mld zł i wesprze ok. 110 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce, podano także. Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wys. ok. 2,8 mld zł beneficjentom, którzy spełnią określone kryteria.