Grupa IMS miała wstępnie 9,5 mln zł zysku netto w 2019 r.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to: zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych; szeroko prowadzone działania komunikacyjno - marketingowe; projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych; projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu, podano także.