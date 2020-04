finanse 53 minuty temu

Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji

Grupa INC zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł, podał INC.