Grupa Kęty: Odchylenia od wykonania prognozy na br. nie powinny przekroczyć 10%

"Uważamy, że w przypadku surowców trend spadkowy, który już ponad rok obserwujemy zacznie wyhamowywał i na najbliższy okres zakładamy stabilizację. Od strony operacyjnej nasze przewidywania na koniec marca nieco się przesunęły na kolejne miesiące i planujemy, że II i III kwartał to mogą być okresy, w których może wystąpić presja rynkowa na wolumeny i presja na marże. Mówimy o ograniczeniach od kilku do kilkunastu procent i myślimy głównie o obszarze aluminiowym" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

"Jeżeli sprawdzi się ten scenariusz, który zakładamy, czyli przejściowe ograniczenie skali naszej działalności, to wydaje się, że bardzo dobry I kwartał, ograniczenia w II i III kwartale i powrót do założeń zgodnych z naszymi planami w IV kwartale pozwoliłyby jednak utrzymać naszą roczną prognozę. Szacujemy, że odchylenia nie przekroczą 10%" - wyjaśnił członek zarządu.

"Z zamówień, z rozmów z klientami obserwujemy, że możemy spodziewać się spadku zamówień od kilku do kilkunastu procent w Segmencie Systemów Aluminiowych i podobnie w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, natomiast w przypadku Segmentu Opakowań Giętkich takich sygnałów nie mamy - jeśli jakikolwiek spadek nastąpi to może będzie kilkuprocentowy. Tak że w miarę optymistycznie patrzymy na II kwartał" - powiedział prezes Dariusz Mańko.

"Jeśli przyjmiemy za bazę I kw. 2020 r., kiedy marża na poziomie EBITDA wynosiła blisko 13%, to ten poziom nie jest zagrożony w tym roku. Jeśli pytamy o marże osiągnięte w marcu, kiedy było to ok. 15%, lub w kwietniu - spodziewamy się powyżej 20% - to nie sądzę, że będziemy w stanie utrzymać tak wysokie poziomy. Natomiast myślę, że możemy się pokusić o prognozę ok. 15%" - wyjaśnił prezes tej spółki Rafał Lechowicz.