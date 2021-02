Grupa Lotos miała wstępnie 0,18 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

"Ponadto spółka informuje, że biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rok 2020 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. European Union Emissions Trading System/Scheme) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2, spółka zwiększyła rezerwę na pokrycie tego niedoboru, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego 4 kwartału 2020 roku o kwotę 0,07 mld zł. Dodatkowo w czwartym kwartale 2020 roku spółka utworzyła rezerwę na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 0,11 mld zł" - czytamy dalej.