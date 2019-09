Grupa Lotos powiększyła swoją sieć stacji o trzy nowe lokalizacje

10 sierpnia otwarto stację w miejscowości Łużna przy drodze wojewódzkiej nr 977 łączącej Tarnów z Gorlicami i dalej ze Słowacją. Stacja oferuje sprzedaż paliw: ON, ON Dynamic, Pb95, Pb98 Dynamic oraz LPG, ma też dystrybutor dla TIR. Do dyspozycji klientów są sklep o powierzchni 100 m2 wraz Cafe Punkt, odkurzacz i kompresor. W przyszłości zaplanowana jest budowa myjni bezdotykowej oraz stacji kontroli pojazdów.