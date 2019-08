Grupa Lotos przedstawi roszczenia dotyczące zanieczyszczonej ropy do końca roku

"Spodziewam się, że do końca roku powinniśmy już znać szacunki naszych zwiększonych kosztów" - powiedział Kawula dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Zaznaczył, że w okresie wstrzymania dostaw Grupa Lotos zaopatrywała się w ropę w 100% drogą morską, co wiąże się z wyższymi kosztami.

"Nie mamy jeszcze kompletu informacji, bo część należącej do Lotosu zanieczyszczonej ropy nadal znajduje się w systemie przesyłowym. PERN przygotowuje odpowiednie blendy surowca, a do Gdańska trafia ropa uzdatniona, dostawy rurociągowe realizowane są w pełnej wysokości kontraktowej" - powiedział.

Wiceprezes podkreślił jednocześnie, że wyższe koszty zakupu ropy w kontraktach spotowych, w porównaniu do dostaw terminowych rurociągiem, to tylko jedna ze składowych podwyższonych kosztów będących efektem " kryzysu chlorkowego".

"Żeby te roszczenia były skuteczne, musimy przedstawić konkretne liczby, oparte na dokumentach. Będziemy do tego gotowi w momencie, gdy będziemy w stanie powiedzieć, ile te dodatkowe koszty wyniosą. Mam nadzieję, że nastąpi to do końca 2019 roku" - podsumował Kawula.