Grupa MOL podwyższyła plan EBITDA w segmencie detalu do 600+ mln USD w 2023 r.

Wzrost EBITDA segmentu usług konsumenckich do co najmniej 600 mln USD w roku 2023 oznaczałby średnioroczny wzrost na poziomie ok. 5%, wynika z prezentacji opublikowanej przez MOL przy okazji dnia inwestora w Londynie. Biorąc pod uwagę ostatnie cztery kwartały (od IV kw. 2018 do III kw. 2019), EBITDA segmentu wyniosła 468 mln USD, tj. o ponad 10% więcej niż w całym roku 2018.

Węgierski koncern zakłada również, że udział marży pozapaliwowej w wyniku segmentu zwiększy się z 27% w 2018 roku (i 29% po trzech kwartałach 2019 r.) do ok. 35% w roku 2023. Wynika to m.in. z planowanego wzrostu liczby sklepów konceptu Fresh Corner, wprowadzonego w 2015 roku, z obecnej liczby 794 do ok. 1250 placówek w 2021 roku.