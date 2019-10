Grupa Muszkieterów osiągnęła 5,7 mld zł obrotów w I-III kw. 2019 r.

"Wyniki, które osiągnęliśmy są efektem m.in. zmian, jakie stopniowo wprowadzamy w przypadku sieci Intermarché. Na bieżąco obserwujemy rynek i dostosowujemy się do jego dynamiki, również poprzez zamknięcia niektórych placówek i otwarcia w nowych lokalizacjach. Te działania pozwoliły nam stopniowo powrócić do zdrowszego modelu biznesowego. Otwarcia zrealizowane w poszczególnych miastach w ostatnich miesiącach są obiecujące zarówno pod kątem obrotów, jak i rentowności. Dobre wyniki to także zasługa zaangażowania i wytężonej pracy właścicieli supermarketów oraz pracowników centrali i sklepów. Jestem przekonany, że kolejne miesiące będą również czasem wzmacniania pozycji Grupy, co pozwoli nam zamknąć 2019 wzrostem obrotów w stosunku do poprzedniego roku" - powiedział dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce Marc Dherment, cytowany w komunikacie.