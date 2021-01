Grupa Muszkieterów uruchomiła 70. stację paliw; pierwszą bezobsługową

Jest to w pełni zautomatyzowany obiekt light, który działa bez obecności pracowników obsługi. Klienci mogą samodzielnie zatankować swoje pojazdy w systemie całodobowym, a następnie dokonać płatności bezgotówkowej. W ofercie stacji są benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy oraz autogaz LPG. Paliwa są dostarczane przez Orlen Paliwa oraz przez SCA Petrole Polska. Na stacji zostały zainstalowane 4 stanowiska do tankowania paliw oraz 2 do tankowania LPG.